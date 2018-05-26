Vestel Küçük Ev Aletlerinde yüzde 40’a varan indirim

İSTANBUL (AA) - Vestel, 14-31 Mayıs'ta devam edecek kampanya kapsamında Vestel Küçük Ev Aletleri, yüzde 40’a varan indirimle satışa sunulacak.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel, Ramazan ayının gelişiyle birlikte küçük ev aletlerinde yüzde 40’a varan indirim kampanyası başlattı. 14-31 Mayıs'ta devam edecek kampanya kapsamında hayatı kolaylaştıran Vestel Küçük Ev Aletleri, yüzde 40’a varan indirimle satışta olacak.

Kampanya kapsamında Rüzgar 3000 Şarjlı Süpürge 549 lira yerine 439 lira, Sefa Kırmızı Inox Çay Makinesi 349 lira yerine 229 lira, Elmas Buharlı Ütü 379 lira yerine 259 lira, Tarçın BR El Blenderı 149 lira yerine 89 lira ve Perilla Mikser 169 lira yerine 129 liradan satışa sunuluyor.

Kampanyaya dahil olan Vestel yetkili satıcılarından yapılan Vestel 3’lü ankastre set veya 500 lira ve üzeri NF buzdolabı modeli alımlarına 200 lira değerindeki Sütaş Lezzet Paketi hediye edilecek. Vestel’in yeni teknolojisi Sıcak Hava Kalkanlı Ankastre Fırın ve geniş hacimli buzdolaplarının da dahil olduğu kampanya ile sofralar Sütaş lezzet paketi ile bereketlenecek.