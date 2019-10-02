FİNANS

"Vestel Proje Ortağım", yeni ürün ve teknolojilerle ISK-SODEX'te

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

"Vestel Proje Ortağım", ürün ve çözümlerini, Avrupa'nın en büyük iklimlendirme sistemleri fuarlarından ISK-SODEX İstanbul Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşturuyor

İSTANBUL (AA) - "Vestel Proje Ortağım", Avrupa'nın en büyük iklimlendirme sistemleri fuarlarından ISK-SODEX İstanbul Fuarı'nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, ISK-SODEX İstanbul Fuarı, bu yıl da ulusal ve uluslararası markaları bir araya getiriyor.

Kurumsal projelere A’dan Z’ye teknolojik çözüm sunmak ve ihtiyaçlara cevap vermek için çalışan "Vestel Proje Ortağım", TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Avrupa'nın en büyük iklimlendirme sistemleri fuarlarından ISK-SODEX İstanbul 2019’da iklimlendirme sektörünün önemli temsilcileri ve katılımcılarıyla buluşuyor.

Vestel'in üretim gücü ve teknoloji bilgisinden yararlanarak hayata geçirilen "Vestel Proje Ortağım", fuardaki 200 metrekarelik stant alanında ürün ve çözümlerini ziyaretçilere sunuyor.

Bugün başlayan fuar, 5 Ekim'de sona erecek.

- Üretim gücü ve mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor

Tüm kurumsal ve bireysel projelerin en yüksek teknolojiye ulaşması için çözümler geliştiren "Vestel Proje Ortağım"; fuardaki standında tasarım, verimlilik ve performans kriterleriyle ön plana çıkan VRF iklimlendirme ürünlerinin yanı sıra projelerde tamamlayıcı olarak konumlandırılan LED aydınlatma ve dijital ekran çözümlerini de sergiliyor.

Vestel'in yeni çıkaracağı A++ enerji sınıfı, yüksek verimliliği ve şık tasarımıyla dikkati çeken yerli üretim multi inverter klimalar ve Vestel VRF ailesinin yeni üyesi V6 serisi dış üniteler, fuarda sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

"Vestel Proje Ortağım"ın, kendi alanında uzman ekipleri önce keşif turu yaparak ihtiyaçları tespit ediyor, ihtiyaca uygun ürünler tasarlıyor.

İş ortaklarına her aşamada çözüm üreten, projelere tasarım aşamasından itibaren mühendislik desteği veren "Vestel Proje Ortağım", hem üretim gücü hem mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttıODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı
TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değilTBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ISK-SODEX İstanbul Fuarı Vestel

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı

ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı

TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu

Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları belli oldu

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.