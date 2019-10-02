"Vestel Proje Ortağım", yeni ürün ve teknolojilerle ISK-SODEX'te

İSTANBUL (AA) - "Vestel Proje Ortağım", Avrupa'nın en büyük iklimlendirme sistemleri fuarlarından ISK-SODEX İstanbul Fuarı'nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, ISK-SODEX İstanbul Fuarı, bu yıl da ulusal ve uluslararası markaları bir araya getiriyor.

Kurumsal projelere A’dan Z’ye teknolojik çözüm sunmak ve ihtiyaçlara cevap vermek için çalışan "Vestel Proje Ortağım", TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Avrupa'nın en büyük iklimlendirme sistemleri fuarlarından ISK-SODEX İstanbul 2019’da iklimlendirme sektörünün önemli temsilcileri ve katılımcılarıyla buluşuyor.

Vestel'in üretim gücü ve teknoloji bilgisinden yararlanarak hayata geçirilen "Vestel Proje Ortağım", fuardaki 200 metrekarelik stant alanında ürün ve çözümlerini ziyaretçilere sunuyor.

Bugün başlayan fuar, 5 Ekim'de sona erecek.

- Üretim gücü ve mühendislik çözümleriyle öne çıkıyor

Tüm kurumsal ve bireysel projelerin en yüksek teknolojiye ulaşması için çözümler geliştiren "Vestel Proje Ortağım"; fuardaki standında tasarım, verimlilik ve performans kriterleriyle ön plana çıkan VRF iklimlendirme ürünlerinin yanı sıra projelerde tamamlayıcı olarak konumlandırılan LED aydınlatma ve dijital ekran çözümlerini de sergiliyor.