Vestel Savunma'dan kara, deniz ve hava araçlarına yakıt pili çözümleri

Geliştirilen pil yakıt pilleri teknolojisinde önümüzdeki 10 yılın teknolojisinin yakalandığının altını çizen Tekin, enerji kaynaklarından biri olacak yakıt pili üretebilir noktaya ulaştıklarını ifade etti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda yeni bir yakıt pili prototipinin ortaya çıktığı ve artık kullanılabilir halde olduğunu belirten Tekin, "Şu an da bu yakıt pili çözümleriyle aklınıza gelebilecek pil ihtiyacının enerji ihtiyacının olduğu her platformada yakıt gücü geliştirecek bir yetkinliğe ulaştık. Bu yetkinlikte aslında dünyanın sayılı yetkinliklerinden biri olarak ülkemize kazandırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Vestel Savunma Genel Müdürü Öner Tekin 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yaklaşık olarak 15 yıldır yakıt pilleri teknolojilerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Vestel Savunma, yeni füze sistemi entegre edilmiş KARAYEL-SU insansız hava aracı ve yakıt pili teknolojileri ile IDEF'19'da yer alıyor. Yüksek verimli bir enerji kullanımı sunan yakıt pilleri savunma sanayi sektöründe kara, hava ve deniz araçlarında kullanılmaya hazır.

Tekin, yakıt pillerinin bir çok alanda kullanılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde gerek savunma sanayi sektöründe gerek diğer sektörlerde kara, hava, deniz araçları ve evlerde kullanılabilecek yakıt pillerini yapabilecek yetkinliğe ulaştık. Bu yakıt pilleri sayesinde daha temiz ve daha verimli enerji kullanmış oluyorsunuz. Yani verimli ve yenilenebilir bir enerji kullanmış olacağız."

Türkiye'de artık, kullanıma hazır yüksek kapasiteli bir yakıt pilinin mevcut olduğuna dikkati çeken Tekin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na zırhlı araçlar için prototip ürün teslimatı yaptıklarını ifade etti.

Tekin, söz konusu ürün için Niğde Ömer Halis Demir Üniversite ile çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek bu çalışmaların sanayi-üniversite iş birliği alanında ödüle layık görüldüğünü sözlerine ekledi.

