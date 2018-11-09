Vestel teknolojisine CES'ten inovasyon ödülü

İSTANBUL (AA) - Vestel Beyaz Eşya, vakum teknolojisi ve FermentStore buzdolapları ile dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'ten inovasyon ödülü kazandı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 28 kategoride yüzlerce markanın teknolojilerinin yarıştığı CES Unveiled ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu.

Vestel'in buzdolaplarına, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'ten inovasyon ödülü geldi. Vestel'in ödüllü ürünleri, 8-11 Ocak 2019'da Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2019 Fuarı’nda da sergilenecek.

Vestel Beyaz Eşya'nın ödül kazanan Fermentstore teknolojili buzdolabı; kullanıcıların yoğurt, kefir gibi gıdaları özel bir bölmede sağlıklı bir şekilde mayalamalarını ve bozulmadan saklamalarını sağlıyor.

Buzdolabının kokması, yiyeceklerin kokularının birbirine karışması ya da ürünlerin paketi açıldıktan sonra hemen bozulmasının önüne geçen vakum teknolojisi ise ürünleri vakumlayarak hem ömürlerini 8 kata kadar uzatıyor hem de koku sorunlarının önüne geçiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel'in bir TV ve beyaz eşya üreticisi olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi olduğunu bildirdi.