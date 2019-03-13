FİNANS

Vestel ürettiği ürünün yüzde 80'ini ihraç ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yılmaz: - "Vestel ürettiği her 100 ürünün 80'ini yurt dışına satıyor. 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Buna sürekli yeni ülkeler ekleniyor" - İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz: - "İhracatı her sene artıran bir sektörüz. Katma değeri yüksek ürün üretmemiz önemli"

Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yılmaz, şirketin ürettiği ürünlerin yüzde 80'ini ihraç ettiğini belirterek, "155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Buna sürekli yeni ülkeler ekleniyor." dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Üreten Türkiye'nin Dünü, Bugünü ve Yarını" adlı panele, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Yörükoğlu AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bulut katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 17 yıl önce mühendis olarak başladığı Vestel'in Türkiye'nin önemli bir markası olduğunu söyledi.

Birçok ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Vestel ürettiği her 100 ürünün 80'ini yurt dışına satıyor. 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Buna sürekli yeni ülkeler ekleniyor. Yurt dışında 15 farklı ülkede iştirakimiz var. Uzak Doğu'da, Amerika'da, İngiltere'de Ar-Ge merkezlerimiz var." diye konuştu.

- "155 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Vestel'in uluslararası bir firma olduğunu ifade eden Yılmaz, yurt dışında bin 500'e yakın yabancı personelinin bulunduğunu bildirdi.

"500'den fazla farklı markaya tasarım yapıyoruz ve ürün imal ediyoruz. Japonya'da ilk beşe giren elektronik firmalara üretim yapıyoruz." diyen Yılmaz, firmaların taleplerine göre tasarım yapıp, ürün imal ettiklerini dile getirdi.

Yılmaz, İspanya ve Fransa'da Vestel'in yaptığı ürünlerin pazarda lider olduğuna dikkati çekerek, çalışanları, yan sanayileri, bayileri, servisleri ve yurt dışı ağıyla 270-300 bin kişiye ekmek kapısı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun da ihracatta büyük avantaj sağladığını vurgulayan Yılmaz, Çinli, Rus, Alman, İtalyan, Fransız, İspanyol, Amerikalı, Meksikalı, Hindistanlı mühendislerle çalıştıklarını ancak Türklerin problem çözme gayretinin daha yüksek olduğunu anlattı.

Yılmaz, teknolojide artık yapay zeka, akıllı sistemler ve robot otomasyon sistemlerinin konuşulduğunu dile getirerek, Almanya'da kullanılan ve kendilerinin ürettiği bir çamaşır makinesinin deterjanını ayarladığını, bittiği zamanda da makinenin sipariş edebildiğini aktardı.

- "En fazla ihracat yapan ikinci sektörüz"

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz de Türkiye'nin 2018'de yüzde 2,6 büyüdüğünü, bu büyümeye ihracatın katkısının yüzde 3,6 olduğunu bildirdi.

İhracat artırılmasaydı ekonominin küçüleceğine değinen Öksüz, "İhracat gerçekten ülkemizin en önemli dinamiği. En büyük sorunumuz dış ticaret, cari açığımız. Bu da son aylarda minimumlara indi. 168 milyar dolar ihracatla kapattık geçen yılı. Türkiye'nin yeni hedefi 200 milyar dolar. Türkiye'nin bunu başaracağına inanıyorum." diye konuştu.

En fazla ihracat yapan ikinci sektörün tekstil ve hazır giyim olduğuna işaret eden Öksüz, şunları kaydetti:

"26,1 milyar dolar geçen yılki ihracatımız. İhracatı her sene artıran bir sektörüz. Katma değeri yüksek ürün üretmemiz önemli. Pamuk üreten bir ülkeyiz. İpliği, kumaşı üretiyoruz konfeksiyon haline getiriyoruz. Kilogramı 1,5-2 dolar olan ham maddeyi 8 dolara satıyoruz. Bu da çok önemli bir katkı."

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Öksüz, insanların imalat sanayisinde çalışmak istemediğini, güvenlik ve hizmet sektörü gibi kolay işlere yöneldiğini dile getirdi.

Yörükoğlu AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bulut ise ihracatın kar odaklı iyi bir kapı olduğunu, üretimde kendi makinelerini kullanmak için Ar-Ge çalışmalarının yaptıklarını bildirdi.

İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu
TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazırTEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır
Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingiSabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilimi Üniversitesi ihraç Özgür Yılmaz Vestel

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

TÜİK'ten önemli dolar açıklaması!

TÜİK'ten önemli dolar açıklaması!

Türkiye'den Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı

Türkiye'den Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekol Lojistik, Invest AD ve SBI Holding’ten hisselerini geri aldı

Ekol Lojistik, Invest AD ve SBI Holding’ten hisselerini geri aldı

Prof. Dr. Işıl Bozma: Robot nüfusu 2.5 milyona ulaştı

Prof. Dr. Işıl Bozma: Robot nüfusu 2.5 milyona ulaştı

TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

TEMSA/Yıldırım: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır

Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi

Sabiha Gökçen Havalimanı’na "büyük göç" dopingi

Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.