Vestel ve Regal’e 4 Kristal Elma

İSTANBUL (AA) - Vestel ve Regal, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali'nden ödüllerle döndü.
Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel 11-12 Ekim'de Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali’nden ödülle döndü. Vestel, hayvanlara şiddete dikkati çektiği Ben Robot Değilim projesi ile Sosyal Medya-Yaratıcı Etkileşim İçerikleri ve Medya-Ürün ve Hizmet kategorilerinde Kristal Elma kazandı.
İlk kez Kristal Elma kazanmanın gururunu yaşayan Regal ise Çeyiz Paketi / Kaynana, Baldız reklam çalışmaları ile Açıkhava / Poster Billboard ve Basın / Elektronik ve Beyaz Eşya kategorilerinde iki Kristal Elma ödülüne layık görüldü.
1988 yılından beri gerçekleştirilen Kristal Elma, 2013 yılından itibaren dünyanın en önemli pazarlama - iletişim ustalarını konuk eden bir festivale dönüştü. Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen ödül töreninde 7 Büyük, 127 Kristal, 123 Gümüş, 94 Bronz ve 4 Özel olmak üzere toplam 355 ödül sahiplerini buldu.
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