FİNANS

Vestel Ventures, yeni teknolojilerle IFA'ya damga vurdu

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 12:39 | Son Güncelleme

Vestel Ventures, yatırım yaptığı teknoloji şirketlerinin ürünlerini IFA 2018'de sergiledi - Şirket, çay demleyen akıllı otomat, Türkiye'nin ilk parmak damar izi okuyucusu, telefonun batarya ömrünü yüzde 20 artıran lityum iyon pil teknolojisi, şehir asistanı ve web tabanlı müşteri geri bildirim platformunu Berlin'de tüketiciyle buluşturdu

BERLİN (AA) - Yatırım yaptığı teknoloji şirketlerinin ürünlerini IFA 2018'de sergileyen Vestel Ventures, çay demleyen akıllı otomat, Türkiye'nin ilk parmak damar izi okuyucusu, telefonun batarya ömrünü yüzde 20 artıran lityum iyon pil teknolojisi, şehir asistanı ve web tabanlı müşteri geri bildirim platformunu Berlin'de tüketiciyle buluşturdu.

Yerli üretimi desteklemek, fikirlerin hayata geçmesine katkıda bulunmak üzere teknoloji şirketlerine yatırım yapan Vestel Ventures, Berlin'de gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'de yatırım yaptığı beş teknoloji şirketinin ürünlerini sergiledi.

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Vestel Ventures olarak fikirlere hayat, girişimcilere el verdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkamızda, kendi alanında ilk olan pek çok teknolojiyi yaratmış güçlü bir Ar-Ge ekibi var. Bu ekibin sahip olduğu bilgi ve imkanı yeni fikri olanlarla bir araya getirmenin yarattığı etki yadsınamaz. Hem ekonominin değişen dinamiklerine uyum sağlamak, hem de küresel sosyal dönüşümü yakalamak için yenilikçi fikirleri çok önemsiyoruz. Bu tür uygulamaları ve bu uygulamaları ortaya çıkaran şirketleri desteklemeye devam edeceğiz."

- Dünyanın ilk ve tek akıllı çay demleme otomatı SwarTea IoT IFA'da

Vestel Ventures'ın Internet of Things kategorisindeki yatırımı olan, dünyanın ilk ve tek akıllı çay demleme otomatı SwarTea IoT IFA'da yerini alan ürünlerden olurken, ürün, Procist AŞ'nin 3 yıllık Ar-Ge sonucu Türk mühendislerce Türkiye'de geliştirildi.Patentli asansör teknolojisi sayesinde, SwarTea IoT, 6 saatten uzun süreyle lezzetini koruyabilen demleme çayı, sudan, çaydan ve elektrikten yüzde 50'den fazla tasarruf ederek sunabiliyor.

Günde 100 bardak çay tüketilen bir firmaya çay, su ve elektrik konusunda aylık 675 liralık tasarruf sağlayan SwarTea IoT'ye kiralama yöntemiyle sahip olunabilirken, ürün, şirketlerin bulut sistemlerine, finans, muhasebe ve ERP sistemlerine entegre edilebiliyor.

\

- Türkiye'nin ilk parmak damar izi okuyucusu

Fuarda yerini alan bir diğer teknoloji ise, Hayriya Bilişim'in geliştirdiği Türkiye'nin ilk çoklu katılım ve yüksek güvenlik uygulamaları için ideal olan Multibio parmak izi ve parmak damarı okuyucu. Söz konusu teknoloji, ıslak, kuru, kirli ve yetersiz kan dolaşımı dahil olmak üzere zor parmakları kaydetmek için güvenilir sonuçlar sunarken, Multibio parmak izi ve damar okuyucuya ek güvenlik için kamera veya yüz tanıma gibi üçüncü bir biyometri de eklenebiliyor.

\

- Batarya kapasitesini artıran yerli pil teknolojisi

Fuarda sergilenen, Enwair Enerji Teknolojileri sayesinde batarya kapasitesi mevcut bataryaların yüzde 20 üzerine çıkıyor. Bu teknoloji ile yakın zamanda Venus E4 telefonlarda kullanılan lityum iyon bataryalar tamamen yerli olması planlanırken, teknoloji tamamen yerli olarak tasarlanıp, üretiliyor.

Vestel Ventures, bu yıl başında yatırım yaptığı Verisun ve Pisano'nun ürünlerini de IFA'da sergiliyor. Verisun'un "akıllı şehir" uygulamalarından olan Vestel Şehir Asistanı ve Pisano'nun web-tabanlı mobil müşteri deneyimi yönetim platformu ziyaretçilerden ilgi gördü.Verisun'un sesle kontrol edilebilen, sorduğunuz sorulara sesli yanıt veren kiosku Vestel Şehir Asistanı yol tarifi, hava durumu, otobüs saatleri bilgisi veriyor, taksi çağırma hizmeti sunuyor.

Şehir Asistanları sadece vatandaşa değil, şehir idaresine de kolaylıklar sağlıyor. İçine yerleştirilecek sensörler sayesinde hava kirliliği ya da gürültü seviyesi ölçülebiliyor.
\

- Web tabanlı müşteri geri bildirim platformu

Vestel Ventures'ın yatırım yaptığı Pisano ise müşterilerin işletmelere ve işletmelerin de müşterilerine anında ulaşabilmeleri ve ihtiyaç anında birbirleriyle sürekli iletişim halinde kalabilmeleri hedefiyle 2014 yılında kurulan web tabanlı bir etkileşim platformu.Sunduğu geri bildirim yönetimi araçlarıyla birçok markanın müşteri deneyimi ihtiyaçlarına çözüm üreten Pisano, donanımsal ve yazılımsal araçlarla firmalar ile müşterileri arasında kusursuz bir geri bildirim ağı oluşturuyor.

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısıKTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı
Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli olduBereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IFA 2018 Vestel Ventures Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt

En Çok Okunan Haberler

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

830 kilo üretilen beyaz çay, kilosu 4 bin liradan satışa çıktı

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

İdlib gerginliği, ihracatçı firmaları olumsuz etkiledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.