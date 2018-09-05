Vestel Venus V6 n11.com’da satışta

İSTANBUL (AA) - Yerli üretici Vestel’in Android Oreo işletim sistemine sahip yeni akıllı telefonu Vestel Venus V6, n11.com’da satışa sunuldu,

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Berlin’de düzenlenen IFA 2018’de tanıtılan Venus V6, 1.669 TL’lik fiyatı ve bokeh destekli çift arka kamerasıyla n11.com’da satışa sunuluyor.

5,7 inç HD+ çözünürlük ekranı, 1,8 Ghz 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ile gelen Venus V6, 13 MP ve 5 MP iki sensörden oluşan arka kamera ile 8 MP ön kamera taşıyor. Venus V6’nın hem ön hem de arka kamerası, arka planı bulanıklaştırarak fotoğrafa farklı bir boyut getiren Bokeh efekti sunuyor. Flaş desteği sunan ön kamera, gece gündüz demeden selfie çekmek isteyenler için ideal bir kullanım sunuyor.

Android Oreo işletim sistemi ile gelen telefon kullanıcılarına 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunuyor. 4G desteğinin yanı sıra parmak izi okuma, jiroskop, e-pusula, yakınlık ve ortam ışığı algılayıcı gibi sensörleri de bulunan Venus V6, n11.com’da 1.669 TL.

