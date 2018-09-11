FİNANS

Vestel Venus’ün yeni modeli V6 satışta çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Vestel Venus’ün yeni modeli V6 satışta çıktı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk yerli akıllı cep telefonu Venus’ün yeni modeli V6, bin 699 TL’lik fiyatıyla satışa sunuldu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Venus V6, biri 13 MP diğeri 5 MP olan çift arka kamerası ile yüksek kalitede fotoğraf çekmeye imkan tanırken, düşük ışık koşulları için de çift tonlu LED flaş da bulunduruyor.

Yüz güzelleştirme özelliğine sahip V6, hem 8 MP’lik ön kamerasında hem çift arka kamerasında yer alan portre modu sayesinde fotoğrafçılığa merak duyanların ilgisini çekecek.

Sadece kamerasıyla değil aynı zamanda performansıyla da iddialı Venus V6, 1.8 GHz hızındaki 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve 3 GB RAM’i ile oyun severler için de aranılan telefon modeli olacak. Venus V6, hızlı şarj olma, Type-C giriş, IZAT GPS, dahili FM Radyo ve arka yüzeyde parmak izi okuyucu gibi hayatımızı kolaylaştıran teknolojilere de sahip bulunuyor.

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