İSTANBUL (AA) - Vestel, teknolojisever babalara hediye almak isteyenlere "siyah" ürünlerini öneriyor.
Vestel'in açıklamasında, 17 Haziran Babalar Günü için cep telefonundan ses sistemine, kulaklıktan akıllı bilekliğe en "siyah" ürünlerin Vestel satış noktalarında ve www.vestel.com.tr adresinde tüketicilerle buluştuğu bildirildi.
Açıklamada, önerilen bu siyah ürünler arasında ustası Venus Z20, Vestel Akıllı Bileklik, Vestel Desibel K550 Bluetooth Kulaklık, Desibel SBA300 Soundbar Ev Sinema Sistemi, Şölen K3000 Inox Kahve Makinesi ve Mix&Go Blender gibi hediye seçenekleri bulunuyor.
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