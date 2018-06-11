FİNANS

Vestel'den Dünya Kupası'na özel abonelik indirimleri

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

Vestel, 2018 FIFA Dünya Kupası'na özel olarak hazırladığı kampanya kapsamında TV’lerde V Hepyeni abonelik indirimi sunuyor - V Hepyeni aboneliği ile Vestel TV alanlara bir yıllık Digiturk üyeliği de hediye ediliyor

İSTANBUL (AA) - Vestel, 14 Haziran-15 Temmuz'da tüm dünyayı ekrana kilitleyecek spor organizasyonu 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını tamamladı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, tüm televizyonlarında V Hepyeni abonelik indirimine giden Vestel, bu kapsamda televizyonlarını V Hepyeni ile alanlara Digiturk Ailenin Yıldızı paketine bir yıllık abonelik de hediye ediyor.

"Dünya Kupası büyük ekran TV’de izlenir" diyenleri satış noktalarına bekleyen Vestel, 4K Smart 55 inç TV’leri ayda 110 lira, 4K Smart 65 inç TV’leri ayda 152 lira ve 75 inç V-UHD Smart TV’leri de ayda 305 lira V Hepyeni abonelik fiyatıyla satışa sunuyor.

30 Haziran’a kadar sürecek kampanya kapsamında, Vestel'den V Hepyeni aboneliği ile televizyon alanlar, televizyonlarını 24 ay sonra yeni modelle değiştirebiliyor. Şimdi V Hepyeni aboneliği üzerinden TV sahibi olan tüketicilere, tercih etmeleri halinde 2020 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, yeni model televizyonla izleme imkanı sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
abonelik indirimleri Vestel

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