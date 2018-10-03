FİNANS

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 19:44 | Son Güncelleme

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan: - "Arkadaşlarımızın geri dönüşüme ayrılan Vestel ürünlerinden elde ettikleri malzemelerle tasarladıkları yürüteçler, hayvan dostlarımızı yeniden hayata kazandırıp onlara can oluyor"

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

MANİSA (AA) - Vestel tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından engelli hayvanlar için yürüteç tasarlandı.

Vestel'den yapılan açıklamada, geri dönüşüme ayrılan Vestel ürünlerinden engelli hayvanlar için yürüteç tasarlandığı, bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre ilk etapta Manisa Hayvan Barınağı'ndaki engelli hayvanlar, ardından Türkiye'deki belediyelere bağlı tüm resmi barınaklar proje kapsamına alınacak.

Açıklamada projeyle ilgili görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan "Vestel olarak insanlar için üretiyor ama üretim yaparken yaşadığımız çevreyi göz ardı etmiyoruz. Ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizde çevreye zarar vermemeyi çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın geri dönüşüme ayrılan Vestel ürünlerinden elde ettikleri malzemeler ile tasarladıkları yürüteçler, hayvan dostlarımızı yeniden hayata kazandırıp onlara can oluyor." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de felçli hayvanlar için bakım yeri oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Trafik kazası, silahlı yaralama ya da insan eliyle oluşan yaralanmalardan dolayı zarar görmüş olan hayvan dostlarımıza adeta bir umut olan bu güzel projeyi tasarlayan, hayata geçiren ve ön ayak olan herkesten Allah razı olsun diyorum. Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem şahsım adına, hem hemşehrilerim adına bu güzel projeye öncülük eden herkese teşekkür ediyorum."

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç<br />

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç<br />

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engelli hayvanlara sosyal sorumluluk projesi Vestel yürüteç

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