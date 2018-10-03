Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Açıklamada projeyle ilgili görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan "Vestel olarak insanlar için üretiyor ama üretim yaparken yaşadığımız çevreyi göz ardı etmiyoruz. Ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizde çevreye zarar vermemeyi çok önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın geri dönüşüme ayrılan Vestel ürünlerinden elde ettikleri malzemeler ile tasarladıkları yürüteçler, hayvan dostlarımızı yeniden hayata kazandırıp onlara can oluyor." ifadelerini kullandı.

Vestel'den yapılan açıklamada, geri dönüşüme ayrılan Vestel ürünlerinden engelli hayvanlar için yürüteç tasarlandığı, bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği gerçekleştirildiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de felçli hayvanlar için bakım yeri oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Trafik kazası, silahlı yaralama ya da insan eliyle oluşan yaralanmalardan dolayı zarar görmüş olan hayvan dostlarımıza adeta bir umut olan bu güzel projeyi tasarlayan, hayata geçiren ve ön ayak olan herkesten Allah razı olsun diyorum. Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem şahsım adına, hem hemşehrilerim adına bu güzel projeye öncülük eden herkese teşekkür ediyorum."



