Vestel'den Kurban Bayramı'na özel fırsat

İSTANBUL (AA) - Vestel, Kurban Bayramı için 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında Vestel CDE-M1102 W A+ Dikey derin dondurucu 1599 TL yerine 1399 TL'den, Vestel CD-L1103 W A+ Dikey derin dondurucu da 2 bin 49 TL yerine 1699 TL'ye satılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, brüt hacmi 220 lt olan Vestel CDE-M1102 W A+ Dikey derin dondurucunun 4 adet dondurucu çekmecesi, 2 adet dondurucu bölmesi, elektronik kontrol paneli bulunuyor. Enerji tüketimi saatte 0.652 kWh olan model kokuları karıştırmayan özel soğutma sistemine sahip.

Brüt hacmi 290 lt olan Vestel CD-L1103 W A+ Dikey derin dondurucuda ise 5 adet dondurucu çekmecesi, 2 adet dondurucu bölmesi yer alıyor.

Enerji tüketimi saatte 0.772 kWh olan modelin kokuları karıştırmayan özel soğutma sistemi ve değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliği bulunuyor.

Özellikle Kurban Bayramı'nda çok ihtiyaç duyulan kıyma makinesi de Vestel'den geliyor. Dakikada 2,5 kilogram kıyma performansı ile Vestel Kıyma Makinesi, 2 bin 200 Watt Kilit Motor gücü, paslanmaz çelik bıçak, tepsi ve iç aksamı ile dikkat çekiyor.

769 TL'den satışa sunulan modelde sosis/sucuk ve içli köfte yapma aparatı da mevcut.

