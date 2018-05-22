FİNANS

Vestel'den teknolojiye katkı ve inovasyonda bir ilk

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Vestel Elektronik, Avrupa Patent Ofisi'ne en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi oldu - Avrupa Patent Ofisi’ne geçen yıl 408 patent başvurusu yapan Vestel Elektronik, dünya devlerini geride bırakarak listeye ilk 50'den girmeyi başardı

İSTANBUL (AA - Vestel Elektronik, Avrupa Patent Ofisi’ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi oldu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en büyük resmi organizasyonlarından olan Avrupa Patent Ofisi'ne, 2017 yılında 408 patent başvurusu yapan Vestel Elektronik, dünya devlerini geride bırakarak listeye ilk 50'den girmeyi başardı.

Vestel'in başvuruları, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, her zaman Türkiye'yi en yeni teknolojilerle tanıştıran ilk marka olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu yapmak için de bütçemizin önemli bir kısmını Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Bin 600 kişiyi aşkın güçlü Ar‑Ge ekibimiz ve 8 Ar‑Ge merkezimiz Vestel'i ileri taşıyacak değerler... Bu merkezlerden çıkan fikirler, yenilikçilik anlayışımızın ürünlerine dönüşüyor. Nitekim faaliyet alanlarımız özelinde yaptığımız 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi’nin sıralamasındaki tek Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya devlerinin yer aldığı Avrupa Patent Ofisi sıralamasında, dünyaca ünlü büyük şirketleri geride bırakarak ilk 50'de yer almak, yenilikçilik anlayışımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Her geçen yıl teknoloji alanında rekabetin arttığı bir ortamda, Vestel Elektronik'in sıralamaya tek Türk şirketi olarak girmesine katkıda bulunan, başta Fikri Haklar Departmanı'ndaki çalışma arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum."

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Antalya 2 milyon turisti aştıAntalya 2 milyon turisti aştı
Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsüKardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vestel

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Dolar ve euroda hareketli dakikalar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

71. Dünya Sağlık Asamblesi Cenevre’de Başladı

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

Antalya 2 milyon turisti aştı

Antalya 2 milyon turisti aştı

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.