Vestel'e Plus X Award 2019'dan ödül

İSTANBUL (AA) - Vestel, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award 2019’dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak "Beyaz Eşya" kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Plus X Award’da, teknoloji dünyasına kattığı yeniliklerin yanı sıra tasarım alanında da dikkatleri üzerine çeken Vestel, 8 ürünü ile ödül kazandı. Ödül töreninde Vestel'in ödüllerini Endüstriyel Tasarım Müdürü Caner Yıldız, PlusX Üst Yöneticisi (CEO) Donat Brandt'tan aldı.

Vestel, dünyaca ünlü markalarla yarıştığı "Beyaz Eşya" kategorisinde 8 ürünü ile ödül alırken, vakum teknolojili buzdolabı, hidrojet çamaşır makinesi, sıcak hava kalkanı teknolojili ankastre fırın ve sihirli dokunuş teknolojili bulaşık makinesi ise kendi kategorilerinin "Yılın En İyi Ürün"leri seçildi.

Vestel’in ödül alan diğer beyaz eşyası da A serisi bulaşık makinesi, T serisi çamaşır kurutma makinesi, ses kontrol teknolojili buzdolabı ve akıllı jet çamaşır makinesi oldu. Vestel ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "En Yenilikçi Marka" seçildi.