FİNANS

Vestel'e Plus X Award 2019'dan ödül

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Vestel, Plus X Award 2019'dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak "Beyaz Eşya" kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu - Vestel ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "En Yenilikçi Marka" seçildi

İSTANBUL (AA) - Vestel, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award 2019’dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak "Beyaz Eşya" kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Plus X Award’da, teknoloji dünyasına kattığı yeniliklerin yanı sıra tasarım alanında da dikkatleri üzerine çeken Vestel, 8 ürünü ile ödül kazandı. Ödül töreninde Vestel'in ödüllerini Endüstriyel Tasarım Müdürü Caner Yıldız, PlusX Üst Yöneticisi (CEO) Donat Brandt'tan aldı.

Vestel, dünyaca ünlü markalarla yarıştığı "Beyaz Eşya" kategorisinde 8 ürünü ile ödül alırken, vakum teknolojili buzdolabı, hidrojet çamaşır makinesi, sıcak hava kalkanı teknolojili ankastre fırın ve sihirli dokunuş teknolojili bulaşık makinesi ise kendi kategorilerinin "Yılın En İyi Ürün"leri seçildi.

Vestel’in ödül alan diğer beyaz eşyası da A serisi bulaşık makinesi, T serisi çamaşır kurutma makinesi, ses kontrol teknolojili buzdolabı ve akıllı jet çamaşır makinesi oldu. Vestel ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "En Yenilikçi Marka" seçildi.

İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği yarışmada; yenilik, tasarım, yüksek kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji kriterlerine göre ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar onurlandırılıyor.

16 yıldır düzenlenen ve her yıl teknoloji, spor ve yaşam alanlarında dünyanın önde gelen markalarının yarıştığı Plus X Award’da şirketlerin inovatif yaklaşımları cesaretlendirilerek gelişimleri ve inovasyon alanında rekabet güçlerini artırmaları destekleniyor.

- "Ürünlerimizi yenilikçi anlayışla tasarlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vestel ürünleri, teknolojileri ile olduğu kadar tasarımlarıyla da dünyanın dikkatini çekiyor. Her bir ürünün kullanıcı dostu olması, şık görünmesi, kullanılan materyallerin çevreye duyarlı olması için özen gösteriyoruz. Teknolojinin ulaştığı son noktaya kadar gidiyor, ürünlerimizi yenilikçi anlayışla tasarlıyoruz. Bu ödüller, ne kadar doğru yolda olduğumuzu, tüketiciyi ne kadar iyi tanıdığımızı, çevreye ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Başta bin 600 kişilik Ar-Ge kadromuz ve tasarım ekibimiz olmak üzere tüm Vestel çalışanlarını kutluyorum."

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Plus X Award 2019 Vestel

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