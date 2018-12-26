FİNANS

Vestel'e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "Verimlilik Ödülü"

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 2018 Verimlilik Proje Ödülleri'nde "Büyük İşletme Ar-Ge" kategorisinde "Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci" çalışması ile birincilik ödülü aldı

İSTANBUL (AA) - Vestel, "Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci" çalışmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri'nde birincilik ödülü kazandı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 2018 Verimlilik Proje Ödülleri'nde "Büyük İşletme Ar-Ge" kategorisinde "Buzdolabı Soğutma Teknolojisi Değişim Süreci" çalışması ile birincilik ödülü aldı.

Ödülü Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı ve Buzdolabı Fabrikaları Müdürü Osman Alkın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

Vestel'in ödül aldığı çalışma ile buzdolaplarında kullanılan ve farklı her bir boyuttaki ürün için ayrı ayrı tedarik edilen ana soğutucu elemanı evaporatörün temel yapısı değiştirilerek soğutma çevrimi buna uygun şekilde yeniden tasarlandı. Bu sayede tek tip bir boru tedariki ile farklı boyutlardaki ürünlerin evaporatörlerine, robotik uygulamaların da desteğiyle daha verimli, daha kaliteli ve üretilebilirlik niteliği kazandırıldı.

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