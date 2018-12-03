Vestel'in inovatif çözümüne teknoloji ödülü

İSTANBUL (AA) - Vestel Elektronik, IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri kapsamında "Big Data & Analytics" dalında en iyi proje ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Elektronik, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknoloji pazarlarında global data sağlayıcı olan IDC Türkiye tarafından IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri kapsamında "Big Data & Analytics" dalında en iyi proje ödülüne layık görüldü.

Vestel Elektronik, Akıllı fabrika (Smart Factory) vizyonu çerçevesinde plastik enjeksiyon makinelerinde model değişimini insansız olarak yürütme hedefinin parçası olan "Setup File Management" projesi ile model değişimlerinde yaşanan parametre ayar kayıplarının sıfırlanmasını ve parametre ayarlarının sipariş bazlı olarak makinelere otomatik yüklenmesini hedefliyor.

Proje ile ham madde kimyasından gelen birçok parametrenin, makine ve model/kalıp değişkenleri ile çarpımından oluşan büyük verinin (big data) geleneksel metotlarla yönetilemeyişi sonucu yıllardır elle ayar sürecine mahkum kalmış plastik enjeksiyon sektörü için devrim niteliğinde olan bir dönüşüm gerçekleştirildi.