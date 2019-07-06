Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyada ve Türkiye'de, hayvan-insan ekosisteminde zoonotik hastalıkların yıkıcı etkilerini azaltmak ve tehditleri ele almak için iş birlikçi, uluslararası, bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Eroğlu, 6 Temmuz Dünya Zoonoz Günü dolayısıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki küçülmenin hastalıkların hızla yayılmasına sebep olduğunu söyledi.

Bu yüzden Kırım Kongo kanamalı ateşi, domuz gribi gibi birçok sınır aşan zoonotik hastalığın dünyada bilinirliğinin arttığını belirten Eroğlu, küresel krizlere sebep olan ve zamanla büyüyen zoonotik hastalıkların küresel tehlike haline geldiğini ifade etti.

Eroğlu, bu hastalıkların tüm kıtaların problemi olduğunu ancak yüzde 80'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü anlattı.

- Yılda 2,7 milyon insan ölüyor

Yapılan araştırmalarda dünya üzerinde her yıl 2 milyar vaka olduğunu ve 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğünün tahmin edildiğini aktaran Eroğlu, şöyle konuştu: