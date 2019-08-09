Sağlıklı hayvan seçilmesinin önemine işaret eden Eroğlu, "Vatandaşlar kurbanlığın dişi olup olmadığını kontrol etmeli. Kurbanlığın görünümü sağlıklı, bakışları canlı olmalı. Ciltte yara, bere olmamalı. Tüyler parlak, düzgün ve yatık olmalı. Hayvan 3-5 dakika gözlenmelidir. Eğer geviş getiriyorsa sindirim sistemi çalışıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Ali Eroğlu, hayvanların kulak küpesi ve pasaportuna, başka ilden getirilen kurbanlıkların Veteriner Sağlık Raporu'nun olup olmadığına bakılması, bu şartların karşılanmadığı durumlarda hayvanların satın alınmaması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvan alımı sırasında ve kesim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verdi.

Hasta, zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, bir veya iki boynuzu kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları veya memesi kesik, dişlerinin tamamı ya da çoğu dökük hayvanlardan kurban olmayacağını dile getiren Eroğlu, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, bir kulağı delik veya yırtılmış olmasının, kurban edilmesine mani olmadığını söyledi.

- Kurbanlıklarda yaş

Kurbanlık hayvan satın alınırken yaş konusunun da gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Hayvanın öncelikle İslami usullere göre kurbanlık şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılmalı. Kurban olabilmesi için devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekir. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez." diye konuştu.

Eroğlu, kesim öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğuna işaret ederek, sorunsuz şekilde kesim yerine getirilen kurbanlıkların, stressiz ve ideal bir dinlendirme devresini takiben uygun şartları taşıyorsa kesime alınabileceğini bildirdi.

Kurbanlık hayvan için ideal dinlendirme süresinin şehir içinde nakledilmeyi takiben yaklaşık 12 saat olduğunu söyleyen Eroğlu şunları kaydetti: