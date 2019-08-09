FİNANS

Veteriner hekimlerden "kurbanlık" önerileri

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: - "Kurbanlığın görünümü sağlıklı, bakışları canlı olmalı, ciltte yara, bere olmamalı. Tüyler parlak, düzgün ve yatık olmalı" - "Hasta, zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, bir veya iki boynuzu kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları veya memesi kesik, dişlerinin tamamı ya da çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurbanlık alınırken sağlıklı hayvanın seçilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Kurbanlığın görünümü sağlıklı, bakışları canlı olmalı, ciltte yara, bere olmamalı. Tüyler parlak, düzgün ve yatık olmalı." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvan alımı sırasında ve kesim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verdi.

Ali Eroğlu, hayvanların kulak küpesi ve pasaportuna, başka ilden getirilen kurbanlıkların Veteriner Sağlık Raporu'nun olup olmadığına bakılması, bu şartların karşılanmadığı durumlarda hayvanların satın alınmaması gerektiğini söyledi.

Sağlıklı hayvan seçilmesinin önemine işaret eden Eroğlu, "Vatandaşlar kurbanlığın dişi olup olmadığını kontrol etmeli. Kurbanlığın görünümü sağlıklı, bakışları canlı olmalı. Ciltte yara, bere olmamalı. Tüyler parlak, düzgün ve yatık olmalı. Hayvan 3-5 dakika gözlenmelidir. Eğer geviş getiriyorsa sindirim sistemi çalışıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Hasta, zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, bir veya iki boynuzu kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları veya memesi kesik, dişlerinin tamamı ya da çoğu dökük hayvanlardan kurban olmayacağını dile getiren Eroğlu, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, bir kulağı delik veya yırtılmış olmasının, kurban edilmesine mani olmadığını söyledi.

- Kurbanlıklarda yaş

Kurbanlık hayvan satın alınırken yaş konusunun da gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Hayvanın öncelikle İslami usullere göre kurbanlık şartlarını taşıyıp taşımadığına bakılmalı. Kurban olabilmesi için devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekir. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez." diye konuştu.

Eroğlu, kesim öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğuna işaret ederek, sorunsuz şekilde kesim yerine getirilen kurbanlıkların, stressiz ve ideal bir dinlendirme devresini takiben uygun şartları taşıyorsa kesime alınabileceğini bildirdi.

Kurbanlık hayvan için ideal dinlendirme süresinin şehir içinde nakledilmeyi takiben yaklaşık 12 saat olduğunu söyleyen Eroğlu şunları kaydetti:

"Bu süre içinde hayvana su verilmeli ancak yem verilmemeli. Bunun nedeni işkembe ve bağırsaklardaki mikrop sayısını en aza indirmek. Hayvan strese sokulmadan ve uygun bir yöntemle yatırılıp tam kontrol altına alındıktan sonra maksimum 30 saniye içinde kesim işlemi yapılmalı. Ayrıca kurban kesen, satan, vekalet yoluyla kestiren üreticiler, kurbanlık olarak kesilen hayvanların kulak numaralarını bayram sonrasında il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine mutlaka bildirmeli."

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte yılık yüzde 4.1 azaldıKırmızı et üretimi ikinci çeyrekte yılık yüzde 4.1 azaldı
Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştüTicari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Eroğlu kurban bayramı Türk Veteriner Hekimler Birliği

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

THY'nin 'rüya uçağı' ABD'de

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

Borç için kefil olanlar için Yargıtay'dan emsal karar

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

CHP'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı

THY'nin istihdam atağı devam ediyor, yılın ilk yarısında 1653 yeni kabin personeli katıldı

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

Ticari işletmelerin süt üretimi Haziran’da yüzde 1.6 düştü

Kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte yılık yüzde 4.1 azaldı

Kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte yılık yüzde 4.1 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Haziran’da 1.5 milyar adete geriledi 

Tavuk yumurtası üretimi Haziran’da 1.5 milyar adete geriledi 

Tatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolu

Tatilde kredi kartı güvenliğini sağlamanın 7 yolu

Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.