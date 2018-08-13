SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, kurbanlık hayvanların kesilene kadar yaşadıkları ortamdan uzaklaştırılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Hayvanın pazarda kalması en güzeli çünkü uzun süredir aynı tür yemi tüketen hayvan bir anda başka tür yiyecekleri yemek zorunda kalırsa vücudunda hastalıklar meydana gelir ve ölüme kadar gidebilir." dedi.

Gözet, AA muhabirine kurbanlık hayvanlarla ilgili dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurban alırken sağlıklı hayvan seçilmesinin önemine işaret eden Gözet, "Vatandaş hayvanı ayağa kaldıracak, sağlıklı hayvan dümdüz durur, ağrısı olan hayvan durmaz. Hayvanların gözlerindeki canlılığı görmeliyiz, gözlerinin beyaz kısmında sarılık veya kırmızılık olmamalıdır. En önemli ölçü de hayvan 3-5 dakika gözlenmelidir. Eğer geviş getiriyorsa sindirim sistemi çalışıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Gözet, kurban edilecek hayvanlardan sığırlar için aranması gereken 2 yaş şartını hatırlatarak, "Bunun belirtisi dişin atmasıdır. Sığırlarda ön tarafta alt çenede 6 tane diş vardır. Bunun 2'si süt dişidir. Bu 2 süt dişinin yerine kalıcı diş çıkması gerekiyor. Bu ayrımı nasıl yapacağız? Süt dişleri daha beyazdır ve diş etlerine yapıştığı noktada incedir. Kalıcı dişlerin üzerinde de oluklar vardır." diye konuştu.