FİNANS

VF Corp. Amazon yangınları nedeniyle Brezilya’dan deri alımını durdurdu

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 11:57 | Son Güncelleme

İlayda Kılıçay / İstanbul , 30 Ağustos (DHA ) - Timberkand, Vans ve daha bir çok markanın üreticisi, ayakkabı ve giyim firması VF Corporation, Brezilya’da yaşanan Amazon yangınları söndürülene dek deri alımını durdurduğunu duyurdu.

İlayda Kılıçay / İstanbul , 30 Ağustos (DHA ) - Timberkand, Vans ve daha bir çok markanın üreticisi, ayakkabı ve giyim firması VF Corporation, Brezilya’da yaşanan Amazon yangınları söndürülene dek deri alımını durdurduğunu duyurdu.
VF Corporation, Brazilyalı tedarikçilerin çevreye zarar vermeyecek ürünler kullanacağından emin olana kadar, deri alımının yüzde 5.0’ini gerçekleştirdiği ülkeden deri alımı yapmayacağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, “Biz değerlerimize ve yaşadığımız doğaya bağlı bir şirketiz. Bu yüzden bölge ya da tedarikçilerin ne kadar küçük olduğunun bir önemi yok” denildi.

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