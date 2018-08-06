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Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

 TÜİK’İN açıkladığı verilere göre Mayıs 2018’de perakende satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 artarken perakende sektöründe ciro verileri ise bir önceki yılın aynı ayına göre 19.5 ile artış gösterdi.

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

İSTANBUL, (DHA)- TÜİK’İN açıkladığı verilere göre Mayıs 2018’de perakende satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 artarken perakende sektöründe ciro verileri ise bir önceki yılın aynı ayına göre 19.5 ile artış gösterdi. Satış ve cirosundan memnun olan markalar alışveriş merkezlerinde ikinci hatta üçüncü mağazalarını açmaya başladı. Bünyesinde 224 mağaza bulunan Viaport Asia Outlet Shopping’te de 15 marka ikinci mağazasını, ünlü bir simit markası ise üçüncü restoranını geçtiğimiz aylarda hizmete soktu.

“MARKA ÇEŞİTLİLİĞİ VE OUTLET FIRSATI ZİYARETÇİYİ CEZBEDİYOR”

Sepet doluluk oranı olarak Türkiye’deki en yüksek orana sahip alışveriş merkezlerinden biri olduklarını söyleyen Via DMC Genel Müdürü Ogün Turanlı, “Markalar için tüm alışveriş merkezlerinde olmak değil, doğru lokasyonda ve doğru yapılandırılmış yerlerde olmak uzun vadeli yatırımlar için önemli bir fırsat. Doğru yapılanma gayretinde olan markalar da bu fırsatları kullanarak, bizim alışveriş merkezimizde olduğu gibi ikinci hatta üçüncü mağazalarını açıyorlar” diye konuştu. Perakende sektörünün 2018 yılında ciro artışını sürdürmesini beklediklerini belirten Turanlı, “İndirim ve kampanyalarının sürekliliği, fiyatların ve marka çeşitliliğinin alım gücüne göre düzenlenmesi gibi etkilerin perakendedeki satış başarısını direkt etkiliyor. “Outlet” hizmet sunan alışveriş merkezlerinin bu yıl ve bundan sonraki yıllarda rakiplerinden daha kolaylıkla sıyrılacağını öngörüyoruz” dedi.

“SADECE ALIŞVERİŞ MERKEZİ DEĞİL, YAŞAM MERKEZLERİ YAPIYORUZ”

Viaport’un marka karmasıyla herkese hitap edebilen bir alışveriş merkezi olduğunu belirten Turanlı, “Viaport’ta lüks markaların outlet mağazaları ile birlikte, her alışveriş merkezinde yer alan markaların mağazalarını bir arada görebilirsiniz. Biz herkese ve her keseye hitap eden bir alışveriş merkeziyiz bu kadar çok ziyaretçi ağırlamamızın en önemli nedenlerinden birinin marka çeşitliliği olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda standart AVM mimarisinden uzakta çarşılar oluşturduklarını da kaydeden Turanlı, “Ziyaretçiler artık klasik alışveriş merkezlerinin dışında, açık hava yaşam merkezlerine yöneliyorlar. Sosyal yaşamın bir parçası olarak alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu sebeple Viaport Asia, eğlence ve sosyal yaşam üniteleri ile birlikte konaklama imkanı da sunan bir yaşam merkezi olarak rakiplerinden ayrışıyor” diye konuştu.

Müşteri memnuniyetini ve sadakatini çok önemsediklerine de vurgu yapan Turanlı,“ Misafirlerimizin rahatı için her türlü ayrıntıyı titizlikle inceliyor ve ona göre geliştirmeler yapıyoruz. Buraya alışverişe gelen bir aile sıkılmadan, eğlenerek alışverişini tamamlıyor. Çocuk, eğlence parkında oynarken anne, baba göl kenarında yemek yiyip, kahvelerini içebiliyor. Avrupa caddelerini andıran sokaklarımızda mutlu insanlar gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Ayrıca outlet konseptine sıkı sıkı bağlıyız, markaların yüzde 70 outlet ürün bulundurma zorunluluğu var ve biz bunu denetliyoruz. Böylelikle misafirlerimiz kaliteli ürünü daha uygun fiyata satın alabiliyor” diyerek konuşmasını noktaladı.

(FOTOĞRAF)

Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtıViaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

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