Viaport Asia’da 15 marka ikinci mağazasını açtı

İSTANBUL, (DHA)- TÜİK’İN açıkladığı verilere göre Mayıs 2018’de perakende satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 artarken perakende sektöründe ciro verileri ise bir önceki yılın aynı ayına göre 19.5 ile artış gösterdi. Satış ve cirosundan memnun olan markalar alışveriş merkezlerinde ikinci hatta üçüncü mağazalarını açmaya başladı. Bünyesinde 224 mağaza bulunan Viaport Asia Outlet Shopping’te de 15 marka ikinci mağazasını, ünlü bir simit markası ise üçüncü restoranını geçtiğimiz aylarda hizmete soktu.

“MARKA ÇEŞİTLİLİĞİ VE OUTLET FIRSATI ZİYARETÇİYİ CEZBEDİYOR”

Sepet doluluk oranı olarak Türkiye’deki en yüksek orana sahip alışveriş merkezlerinden biri olduklarını söyleyen Via DMC Genel Müdürü Ogün Turanlı, “Markalar için tüm alışveriş merkezlerinde olmak değil, doğru lokasyonda ve doğru yapılandırılmış yerlerde olmak uzun vadeli yatırımlar için önemli bir fırsat. Doğru yapılanma gayretinde olan markalar da bu fırsatları kullanarak, bizim alışveriş merkezimizde olduğu gibi ikinci hatta üçüncü mağazalarını açıyorlar” diye konuştu. Perakende sektörünün 2018 yılında ciro artışını sürdürmesini beklediklerini belirten Turanlı, “İndirim ve kampanyalarının sürekliliği, fiyatların ve marka çeşitliliğinin alım gücüne göre düzenlenmesi gibi etkilerin perakendedeki satış başarısını direkt etkiliyor. “Outlet” hizmet sunan alışveriş merkezlerinin bu yıl ve bundan sonraki yıllarda rakiplerinden daha kolaylıkla sıyrılacağını öngörüyoruz” dedi.