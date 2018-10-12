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Viaport Marina’dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 11:46 | Son Güncelleme

TUZLA Viaport Marina içerisinde yer alan Viasea de 'Enflasyonla Mücadele Programı'na katıldı.

Viaport Marina’dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

İSTANBUL, (DHA)- TUZLA Viaport Marina içerisinde yer alan Viasea de 'Enflasyonla Mücadele Programı'na katıldı. Viaport Marina yönetimi, Viasea Akvaryum ve Viasea Tema Park’ta yıl sonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 25 indirim yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın programı açıklamasının hemen ardından destek kararı alan şirket kampanyaya katıldığını yayınladığı şu metinle duyurdu:

“Viaport Marina olarak ülkemizin refahı ve halkımızın huzuru için çalışmaya devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz. Bu bağlamda halkımızın gönüllerince eğlenebilmesi için, Viaport Marina bünyesinde bulunan tema park ve akvaryumumuzun giriş fiyatında 2018 yılı sonuna kadar yüzde 25 oranında indirim uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişte olduğu gibi şimdi de karşılaşacağı herhangi bir sorunun üstesinden geleceğinden hiçbir zaman şüphe duymadığımız gibi bugün de ülkemize yöneltilen ekonomik saldırıları bertaraf edeceğinden eminiz.”

(FOTOĞRAFLI)

Viaport Marina’dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek

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