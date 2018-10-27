Vietnam menşeli özlü kaynak teli ithalatına damping önlemi

Vietnam menşeli özlü kaynak teli ithalatına dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Vietnam menşeli özlü kaynak telleri ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, söz konusu ürünün ithalatının dampingli ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda Hyundai Welding VINA Co. Ltd. şirketinin ürünlerine yüzde 21,15, diğerlerine yüzde 29,65 dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

