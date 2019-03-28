Villeroy: Euro Bölgesi'nde yavaşlama artarsa ECB desteğe hazır

İstanbul, 28 Mart (DHA) - Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Euro Bölgesi'nde büyümenin yıl çinde güçleneceğini öngördüklerini, ancak ihtiyaç olması halinde ECB'nin büyümeyi desteklemek için manevra alanı bulunduğunu söyledi.

Cenevre'de konuşan Villeroy, ticaret gerilimleri ve Çin'in ekonomik görünümüne yönelik belirsizliğin küresel büyüme üzerinde baskı yarattığı bir dönemde, Almanya ve İtalya'daki yavaşlamanın Euro Bölgesi'nde büyümeyi aşağı çektiğini vurguladı ve ekledi:

"Bir yavaşlama var; ancak, bu bir resesyon değil ve hala yıl içinde toparlanma olacağını umuyoruz. Ekonomik durumu çok yakından izlemeyi sürdürüyoruz ve ihtiyaç olması halinde kullanabilecek yeterince güçlü araçlarımız ve manevra alanımız var."

Villeroy, geçmişten örneklere de değinerek, "Maalesef, borçlarını paraya çevrine ülkelerin çok sancılı ekonomik süreçlerden geçtiğini, tarih defalarca gösterdi" diye ekledi.

