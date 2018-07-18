FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne azalışla başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne azalışla başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 114.825 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.475 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 400 puan altında 114.550 seviyesinde dengelendi.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyir ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle 115.050 seviyesine yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 114.950 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.500 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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