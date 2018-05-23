VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,8 düşüşle 126.800 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.525 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.000 puan altında 126.800 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 128.200 puanın üzerini test eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 127.800 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün hareketlenecek veri gündemi ile akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların gündeminde olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 124.000 seviyesinin destek, 128.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

