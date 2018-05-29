FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 131.600 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 131.600 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 131.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 875 puan altında 131.600 seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü sadeleşme adımının ardından hızlı bir şekilde yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,96 artışla 132.475 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün ABD ve İngiltere'de resmi tatil dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu hatırlatarak, bugün uluslararası piyasalarda hareketliliğin artabileceğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 seviyesinin destek, 132.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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