VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 130.500 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında 130.500 seviyesinde dengelendi.

Dün 132.700 puana kadar çıkmasının ardından küresel piyasalardaki negatif seyrin etkisiyle düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 130.650 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 seviyesinin destek, 132.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

