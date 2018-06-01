VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 düşüşle 123.800 puandan başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 123.200 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 550 puan altında 123.800 seviyesinde dengelendi.
Dün özellikle spot piyasada banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla sert düşüş kaydeden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,66 azalışla 124.350 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün ABD'nin istihdam raporu ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 122.000 seviyesinin destek, 126.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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