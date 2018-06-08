VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 121.525 puandan başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 121.300 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan altında 121.550 puanda dengelendi.
Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından hızlı bir şekilde yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 122.000 puandan tamamlamıştı. Merkez Bankası, politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75'e yükseltmişti.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 123.600 puanın direnç, 118.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.
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