VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 119.300 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında 119.300 seviyesinde dengelendi.

Dün 115.450 puana kadar gerilemesinin ardından gelen güçlü tepki alımlarıyla yükselişe geçen endeks kontratı, günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 119.625 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile devam eden görüşmelerden gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Veri gündeminde ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de enflasyon verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.200 seviyesinin destek, 121.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

