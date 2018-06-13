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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

VİOP'ta haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat 116.400 puandan açıldı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,9 düşüşle 116.400 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.000 puan altında 116.400 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,86 değer kaybıyla 117.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise yoğun veri akışı ve akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Fed'in 25 baz puanlık faiz artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.200 puanın altında kalınması durumunda satış baskısının devam edebileceğini ve 115.500 puanın destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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