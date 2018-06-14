VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 114.900 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 114.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 600 puan altında 114.900 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,62 değer kaybıyla 115.500 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artışa gitmesinin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 114.000 ve 112.200 desteklerinin takip edileceğini kaydeden analistler, olası yükselişlerde ise 118.200 puanın direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.

Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle bugün VİOP'ta pay türev pazarında 09.30-12.40, diğer türev pazarlarında ise 09.30-12.45 saatleri arasında işlem gerçekleştirilecek.

