VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 116.500 puandan başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında 116.500 seviyesinde dengelendi.
Bayram tatili öncesinde, haftanın son işlem gününde tepki alımları ile yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 1,15 değer kazancıyla 116.825 puandan tamamlamıştı.
Analistler, artan ticaret savaşı endişeleri ile küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, işsizlik ve bütçe rakamlarının takip edileceğini kaydetti.
Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının izlenmesi gerektiğini söyleyen analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 seviyesinin destek, 118.200 puanın direnç konumuna gelebileceğini ifade etti.
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