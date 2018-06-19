VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 113.700 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 113.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 750 puan altında 113.700 seviyesinde dengelendi.

Dün gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 2,03 değer kaybıyla 114.450 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ve Çin tarafından gelen açıklamalarla artan ticaret savaşı endişelerinin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, buna bağlı olarak güvenli liman olarak görülen gelişmiş ülke tahvillerine ilginin arttığını, pay piyasalarının ise satış baskısı altında kaldığını ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının ve açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 113.000 seviyesinin destek, 116.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

