VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 121.300 puandan açıldı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 121.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 125 puan altında, 121.300 seviyesinde dengelendi.
Dün 122.375 puana kadar çıkmasının ardından açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin negatif etkisiyle düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 121.425 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.000 seviyesinin destek, 122.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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