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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 09:46 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 123.500 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 122.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 1.500 puan altında 123.500 seviyesinde dengelendi.

Dün 127.000 puana kadar yükselen endeks kontratı, günün ikinci yarısında artan kar satışları ile kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 125.000 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere açıklanacak veriler ile yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 126.500 seviyesinin direnç, 122.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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