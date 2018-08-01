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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 0,1 düşüşle 121.000 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 120.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 175 puan altında, 121.000 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 1,25 artışla 121.175 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile akşam 21.00'deki ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratının 120.900 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 122.500 seviyesinin direnç, 118.200 puanın destek konumuna geleceğini söyledi.

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bist VİOP

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