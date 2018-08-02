VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yüzde 1,2 düşüşle 120.000 puandan açıldı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 1.500 puan altında, 120.000 seviyesinde dengelendi.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü yüzde 0,27 artışla 121.500 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının da gündemi meşgul etmeye devam edeceğini kaydetti.
Teknik açıdan endeks kontratında 118.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 122.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.
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