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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 1,6 düşüşle 118.700 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 118.525 puanı görmesinin ardından 1.925 puan azalışla, 118.700 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, 121.000 puanın üzerini test etmesinin arından, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 120.625 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomasi trafiğinin de gündemi meşgul edeceğini kaydetti. Teknik açıdan endeks kontratında 116.500 puanın destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, 121.000 ve 112.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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