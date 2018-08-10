VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 2 düşüşle 119.000 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.575 puan altında, 119.000 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 121.575 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi modeli, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 123.000 puanın direnç, 118.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

