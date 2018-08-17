VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yaklaşık yüzde 1,3 düşüşle 107.000 puandan açıldı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 106.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.375 puan altında, 107.000 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,75 azalışla 108.375 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayı beklenti anketi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının da izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 107.000 ve 105.500 seviyelerinin destek, 112.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

