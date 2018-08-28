VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 112.800 puandan başladı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 112.675 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında, 112.800 seviyesinde dengelendi.
Bayram tatili sonrası dün yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapan endeks kontratı, günü yüzde 0,20 artışla 112.925 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 112.000 puanın destek, 115.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.
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