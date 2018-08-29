VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 116.100 puandan başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 115.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında, 116.100 seviyesinde dengelendi.

Dün pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 3,1 artışla 116.425 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yarın resmi tatil olduğunu hatırlatarak, ağustos vadeli endeks kontratının vade sonuna bugünle birlikte iki işlem günü kaldığını söyledi. Vade sonlarında oynaklığın artabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.200 puanın direnç, 115.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

