VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün son işlem günü olan ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 115.900 puandan güne başladı.

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta önceki kapanışın 225 puan altında, 115.900 seviyesinde dengelenirken, yarından itibaren en yakın vade olarak işlem görecek ekim vadeli endeks kontratı ise 119.900 seviyesinden işlem görüyor.

Dün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayan VİOP'ta, çarşamba günü yüzde 3,1 değer kazanan ağustos vadeli endeks kontratı 116.125 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün ağustos vadeli endeks kontratlarının son işlem günü olduğunu anımsatarak, gün boyu sert dalgalanmalar olabileceğini ifade etti. Bugün Avro Bölgesi enflasyon ve işsizlik verilerinin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 120.500 puanın direnç, 116.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

