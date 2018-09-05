VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 117.900 puandan başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 117.900 seviyesinde dengelendi.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,03 değer kaybıyla 118.125 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 120.500 puanın direnç, 116.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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