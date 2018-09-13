FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 09:41 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 117.000 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 150 puan altında, 117.000 seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 118.500 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek, günü önceki kapanış seviyesi olan 117.150 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da takip edileceğini ifade etti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 275 ila 725 baz puan arasında artış öngörüyor. Ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan oldu. Politika faizi, bir önceki PPK toplantısında yüzde 17,75'te sabit tutulmuştu.

ECB ve BoE'den faiz değişikliği beklemeyen analistler, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 118.500 puanın direnç, 116.300 ve 115.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

PARTNERİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesiİşte Ece Seçkin'in nişan davetiyesi
Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destekBorsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiTÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist VİOP

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Temmuz’da yıllık yüzde 16.5 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.