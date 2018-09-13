VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 117.000 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.900 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 150 puan altında, 117.000 seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 118.500 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri vererek, günü önceki kapanış seviyesi olan 117.150 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da takip edileceğini ifade etti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 275 ila 725 baz puan arasında artış öngörüyor. Ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan oldu. Politika faizi, bir önceki PPK toplantısında yüzde 17,75'te sabit tutulmuştu.

ECB ve BoE'den faiz değişikliği beklemeyen analistler, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 118.500 puanın direnç, 116.300 ve 115.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

