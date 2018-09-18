FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 09:42 | Son Güncelleme

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 120.100 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 275 puan altında, 120.100 seviyesinde dengelendi.

Dün 119.000-121.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 120.375 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün açıklanacak perakende satış ve konut fiyat endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 121.000 ve 121.700 seviyelerinin direnç, 119.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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bist VİOP

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