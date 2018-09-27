VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 126.200 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.100 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının 350 puan altında, 126.200 seviyesinde dengelendi.

Dün 124.800 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybıyla günü 126.550 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın dün akşam açıklanan faiz kararının ardından küresel risk iştahının azaldığını belirterek, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin haber ve açıklamaların da izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 127.500 ve 129.000 seviyelerinin direnç, 123.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

